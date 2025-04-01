Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ateş ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kötüleşen Zerdari daha sonra Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.
Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemleri sıkıştırılırken, hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı.
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