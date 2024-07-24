Pakistan denizlerinde "ölü bölge" alarmı

Her gün 16 bin ton katı atık üretilen Pakistan’ın Karaçi kentinde bu atıkların neredeyse tamamının denize karışması bölgede deniz yaşamı için “ölü bölgeye” neden oldu.

Pakistan denizlerinde "ölü bölge" alarmı

’ın Karaçi kenti açıklarına atılan günde en az 500 milyon galonluk atık, deniz yaşamının “ölmesine” neden oluyor.

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan liman kenti Karaçi kıyılarındaki atıklar, kentin kıyısında bulunduğu Umman Denizi'nin kirlenmesine büyük etki ediyor.

Pakistan denizlerinde "ölü bölge" alarmı - 1

16 BİN TON KATI ATIK

Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Karaçi'de her gün 16 bin ton katı atık üretiliyor ve bunların neredeyse tamamı denize karışıyor.

Bölgede balıkçılık yapan Pakistanlılar, balıkçı iskelesinden sadece birkaç metre uzaklıkta bırakılan atık ile çöp yığınları ve kanalizasyon sularının denize karışmasının denizdeki balıkların da ölümüne neden olduğunu ifade ederek, başka seçenekleri olmadığı için deniz kirliliğine alıştıklarını dile getiriyor.

BAZI BÖLGELERDE YAŞAMI YOK

’ın Gulbai ve Machar Colony semtleri çevresindeki alanların da deniz yaşamı için oldukça kirli olduğunu bildiren yetkililer, kirlilik nedeniyle bu bölgelerde deniz yaşamı olmadığını ifade ediyor.

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