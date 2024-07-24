Pakistan denizlerinde "ölü bölge" alarmı

16 BİN TON KATI ATIK



Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Karaçi'de her gün 16 bin ton katı atık üretiliyor ve bunların neredeyse tamamı denize karışıyor.



Bölgede balıkçılık yapan Pakistanlılar, balıkçı iskelesinden sadece birkaç metre uzaklıkta bırakılan atık ile çöp yığınları ve kanalizasyon sularının denize karışmasının denizdeki balıkların da ölümüne neden olduğunu ifade ederek, başka seçenekleri olmadığı için deniz kirliliğine alıştıklarını dile getiriyor.



BAZI BÖLGELERDE DENİZ YAŞAMI YOK



Pakistan’ın Gulbai ve Machar Colony semtleri çevresindeki alanların da deniz yaşamı için oldukça kirli olduğunu bildiren yetkililer, kirlilik nedeniyle bu bölgelerde deniz yaşamı olmadığını ifade ediyor.