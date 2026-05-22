Pakistan heyeti İran ve ABD'nin arasını bulmaya çalışıyor

İran medyasına göre, önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, daha sonra da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da bir araya geldi.

Yarı resmi Tasnim ve ISNA haber ajanslarının bildirdiğine göre Nakvi'nin Tahran'da bulunması ABD ile savaşı sonra erdirmek için yapılan müzakerelerdeki farklılıkları çözmek için iletişimi kolaylaştırıyor.

Nakvi'nin Tahran'daki temaslarına ek olara İran devlet haber ajansı IRNA, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de Tahran'a gelmek üzere İran'a hareket ettiğini açıkladı.

Analistler Tahran'ın Trump'ın daha önce reddettiği şartları büyük ölçüde tekrarladığını belirtirken şartlar arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş hasarı için tazminat, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve ABD birliklerinin çekilmesinin yer aldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, görüşmelerde "bazı olumlu işaretler" olduğunu, ancak Tahran'ın 28 Şubat'ta savaşın başlamasından sonra çoğu gemiye fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti sistemi uygulamaya devam etmesi halinde bir çözüm bulunamayacağını söyledi.

Rubio'nun açıklamalarından saatler sonra İran Devrim Muhafızları, son 24 saat içinde İran'ın izniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere 35 geminin geçtiğini açıkladı.