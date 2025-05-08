Pakistan: Hindistan’a ait 25 SİHA etkisiz hale getirildi

Hindistan-Pakistan hattında gerilim devam ederken, Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 25 "Harop" silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı SİHA saldırısında bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Pakistan ordusunun şimdiye kadar Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sını düşürdüğü, enkazlarının ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanması sürecinin devam ettiği belirtildi.



LAHOR KENTİNE SALDIRIDA 4 ASKER YARALANDI



Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.



Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki birçok noktaya "Harop" SİHA'ları gönderdiğini ve bunun başka bir "bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.



Pakistan ordusunun yüksek alarm ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Chaudhry, dört Pakistanlı askerin Lahor kentine düzenlenen SİHA saldırısında yaralandığı, Sind eyaletine bağlı Miano bölgesinde de bir sivilin yaralandığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.



İHA’LAR BAŞKENTİN 15 KİLOMETRE YAKININA KADAR GELDİ



Pakistan ordusu, SİHA'ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala, Bahawalpur kentleri ile Chakwal bölgesi, Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri ve Miano ile Chor bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi.



Ordu, SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rawalpindi kentinin de bulunduğunu açıkladı.



Pakistan güvenlik kaynakları, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50'den fazla Hint askerinin öldürüldüğünü, Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiğini kaydetti.



Pakistan'ın Hindistan'ı istediği yer ve zamanda hedef alacağını belirten kaynaklar, "Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.



ATTOCK’TA BİR KİŞİ ÖLDÜ



Eski başbakan İmran Han’ın Uluslararası İlişkiler ve Medya Danışmanı Syed Zulfiqar Bukhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Attock'ta düzenlenen SİHA saldırısında çalışanlarından birinin hayatını kaybettiğini söyledi.



"Harop" SİHA'ları, kamikaze dron olarak sınıflandırılıyor, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştiriliyor.



HİNDİSTAN: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI



Hindistan’dan yapılan açıklamada ise Pakistan’ın İHA’lar ve füzeler ile askeri hedefleri vurma çabalarının “etkisiz hale getirildiği” belirtildi.



Hindistan Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Pakistan’ın çarşamba gecesi ve perşembe erken saatlerde ülkenin kuzeyi ve batısındaki askeri hedeflere saldırmaya çalıştığını ancak bu çabaların Hindistan’ın hava savunma sistemleri tarafından “etkisiz hale getirildiğini” kaydetti.



Açıklamaya göre, Hindistan güçleri bunun üzerine bugün Pakistan’da bir dizi noktadaki hava savunma radarları ve sistemlerini hedef aldı. Açıklamada, Hindistan’ın verdiği karşılığın “Pakistan ile aynı alanda ve aynı şiddette olduğu” ifade edildi.



“125 SAVAŞ UÇAĞI KARŞI KARŞIYA GELDİ"



Öte yandan, CNN International’a konuşan üst düzey bir Pakistanlı güvenlik kaynağı, Hindistan-Pakistan gerilimi sırasında toplam 125 savaş uçağının karşı karşıya geldiğini, uçakların kendi hava sahalarından ayrılmadığını belirtti. Kaynağa göre, bu, havacılık tarihinde bu şekilde yaşanan en büyük ve uzun süreli karşı karşıya gelişlerden biri oldu. Buna göre, füzeler de zaman zaman 160 kilometreden daha uzak bir mesafeden fırlatıldı.



Pakistanlı yetkililer, salı günü yaptıkları açıklamada Hindistan’a ait beş savaş uçağının düşürüldüğünü bildirmişti.



HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A FÜZE SALDIRILARI



Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.



Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği dokuz hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında beş savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

