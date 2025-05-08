Pakistan-Hindistan gerilimi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Sudani ile ortak basın toplantısında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime değindi. Erdoğan, "Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, beraberindeki heyetle birlikte bugün Ankara’ya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Irak Başbakanı Sudani’yi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladıklarını bildirdi.
Sudani, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, saat 15.30'da Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ardından Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan ve Sudani'nin görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
11 ANLAŞMA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştük. Irak'ın Suriye ile iyi ilişkiler geliştirmesi bölgemizin huzuru için önemli.
Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. İki ülke arasında terör ile mücadele konusunda önemli mesafe aldık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik.
Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık.
Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.
İsrail bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını hayal etmekte. Gazze'de açlık vahim boyutta. İsrail'e karşı elimizden geleni yapmakta mutabık kıldık.
HİNSİTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI
Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz."
"IRAK'IN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ"
Irak Başbakanı Sudani ise terör sorununun iki ülkeyi de etkilediğini ve bu konuyu açıkça ele aldıklarını söyledi.
Sudani, "Biz Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Hükümetimizin PKK ile ilgili tutumu da sabit. Irak yasalarına göre, PKK örgütü, tabii ki yasaklı bir örgüttür. Anayasaya göre, hiçbir kesimin Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma konusunu da ele aldıklarını kaydeden Sudani, ikinci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde 'Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması' imzaladıklarını ve komisyonların uygulama mekanizması üzerinde dünden bu yana çalıştıklarını ifade etti.
IRAK VE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi arasındaki "Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşmasına", Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nı İlbey ve Abbasi imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptına Ek Protokole", Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imza attı.
AYDA International Entegre Savunma Sistemleri Ticaret AŞ ve Al Zaman Group For General Trading, Contracting and Shipbuilding LLC arasındaki Mutabakat Zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Al Zaman Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Shaban tarafından imzalandı.
"Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ Yükseköğretı̇m Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretı̇m ve Bı̇lı̇msel Araştırma Bakanlığı Arasında Türk Ünı̇versı̇telerı̇nı̇n Irak'ta Şube ve Eğı̇tı̇m Programlarının Açılmasına İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptı"nı, Yükseköğretı̇m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı Arasında Metroloji İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu Arasında Savunma Sanayii Alanında Yerlileştirmeye Yönelik Mutabakat Muhtırası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Hukuki Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.
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