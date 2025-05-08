Pakistan-Hindistan gerilimi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz

Erdoğan ve Sudani'nin görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Sudani, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, saat 15.30'da Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ardından Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

11 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştük. Irak'ın Suriye ile iyi ilişkiler geliştirmesi bölgemizin huzuru için önemli.

Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. İki ülke arasında terör ile mücadele konusunda önemli mesafe aldık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik.

Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.

İsrail bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını hayal etmekte. Gazze'de açlık vahim boyutta. İsrail'e karşı elimizden geleni yapmakta mutabık kıldık.



HİNSİTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI



Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz."



"IRAK'IN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ"

Irak Başbakanı Sudani ise terör sorununun iki ülkeyi de etkilediğini ve bu konuyu açıkça ele aldıklarını söyledi.



Sudani, "Biz Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Hükümetimizin PKK ile ilgili tutumu da sabit. Irak yasalarına göre, PKK örgütü, tabii ki yasaklı bir örgüttür. Anayasaya göre, hiçbir kesimin Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın silah bırakma konusunu da ele aldıklarını kaydeden Sudani, ikinci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde 'Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması' imzaladıklarını ve komisyonların uygulama mekanizması üzerinde dünden bu yana çalıştıklarını ifade etti.

