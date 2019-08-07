NSC bugün, Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Başbakan İmran Han başkanlığında toplandı.



Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alındığı belirtilerek, Hindistan'ın Cammu Keşmir kararının Birleşmiş Milletler'e taşınacağı kaydedildi.



Açıklamada, ikili anlaşmaların da gözden geçirileceği ve 14 Ağustos'ta kutlanacak Bağımsızlık Günü'nde Keşmir'le dayanışma mesajı verileceği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca, "Başbakan, Keşmir'de Hint yönetiminin takındığı canice tutumu anlatmak için tüm diplomatik kanalların açık tutulması talimatı verdi." ifadesine yer verildi.



HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI



Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.



Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

