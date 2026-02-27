Pakistan ilan etti: Afganistan'la açık savaşa girdik
27.02.2026 00:01
Son Güncelleme: 27.02.2026 08:06
Pakistan ve Afganistan güçleri anasındaki çatışmalar gece boyu sürdü.
Afganistan, Pakistan'ın saldırılarına karşılık sınırdaki Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlamalar meydana geldi. Pakistan Savunma Bakanlığı "Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" açıklaması yaptı.
Pakistan ile Afganistan arasında 22 Şubat'tan itibaren zirveye ulaşan çatışmalar açık savaş ilanına dönüştü.
Afganistan, geçtiğimiz günlerde Pakistan tarafından düzenlenen hava saldırılarına karşılık olarak sınır bölgelerinde Pakistan'a ait askeri mevzilere geniş çaplı operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, "Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldı" ifadelerini kullandı. Sözcü, operasyonların gece karanlığından faydalanılarak gerçekleştirildiğini ve Pakistan ordusu unsurlarının hedef alındığını belirtti.
AFGANİSTAN: PAKİSTAN'A AİT 15 MEVZİ ELE GEÇİRİLDİ
Mücahid, Afganistan birliklerinin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin, "15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı" iddiasında bulundu. Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesindeki Mashin Naw'da iki Pakistan karakolu, Goshte Anargi bölgesinde üç karakol ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam'da iki karakolun da ele geçirildiği ileri sürüldü.
PAKİSTAN: 22 AFGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada ise, Afganistan'daki Taliban yönetimi Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz şekilde ateş açmakla suçlandı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın saldırılarına verilen karşılık sonucunda 22 Afgan güvenlik görevlisi ve 60 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ileri sürdü.
Açıklamada, çeşitli bölgelerde Taliban rejimi güçlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğü bildirilirken, Pakistan ordusunun ülkenin Chitral bölgesinde Afganistan'a ait kontrol noktalarını imha ettiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa'daki Bajaur ve Pencap eyaletindeki Chakwal'daki çeşitli bölgelerde de saldırılara tam güçle karşılık verildiği aktarılırken, Bajaur'da iki Afgan kontrol noktasının daha imha edildiğinin altı çizildi.
KABİL'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR
Öte yandan Türkiye saatiyle gece 01.00 sularında Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldi.
Afgan sosyal medyasında Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği yönünde iddialar yer alırken, İslamabad yönetiminden bu yönde resmi açıklama gelmedi.
Pakistan devlet televizyonu PTV News'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği iddia edildi. Güvenlik kaynakları, Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.
PAKİSTAN AÇIK SAVAŞ İLAN ETTİ
Karşılıklı saldırılar ve açıklamaların ardından gece saatlerinde Pakistan'dan açık savaş ilanı geldi. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Sabrımız taştı. Artık Afganistan ile açık savaşa girdik.” ifadeleri kullanıldı.
İRAN'DAN ARABULUCULUK MESAJI
İran, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilimde diyalog çağrısı yaparak arabuluculuk mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında diyaloğun kolaylaştırılması ve karşılıklı anlayış ile iş birliğinin güçlendirilmesi için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.
DAEŞ VE TTP HEDEFLERİNİ VURMUŞTU
Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DAEŞ'in Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.
Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.