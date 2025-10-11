Pakistan ile Afganistan arasında şiddetli çatışma

Pakistan ile Afganistan sınırında çatışmalar yeniden alevlendi. Afgan Taliban güçleri, bu hafta Kabil’de düzenlendiği belirtilen bir Pakistan hava saldırısının ardından, Pakistan karakollarına saldırdı.



Yerel yetkililere göre Taliban güçleri, Afganistan’ın güneyindeki Helmand eyaletinde iki Pakistan sınır noktasını ele geçirdiğini iddia etti.

Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Afganistan'a bağlı Taliban kuvvetlerinin sınırlardaki Pakistan karakollarına yönelik saldırılarına şiddetli şekilde karşılık verdiğini açıkladı.

Açıklamada, çok sayıda Afgan karakolunun ve militan gruplarının ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.

Pakistan güçlerinin aynı zamanda sınır bölgesine askeri yığınak yaptığı öğrenildi.



AFGANİSTAN MEDYASI: "EN AZ 10 ÖLÜ"

Afganistan merkezli Tolo News ise, sınırdaki çatışmalarda 10'dan fazla Pakistan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Ayrıca, yerel medya kuruluşları tarafından aktarılan haberlerde, Taliban güçlerinin Pakistan sınırına ek askeri birlikler gönderdiği belirtildi.

"TIPKI HİNDİSTAN GİBİ LAYIK OLDUĞU CEVABI ALACAK"



Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.

TALİBAN: SINIR KARAKOLLARINA SALDIRILAR DÜZENLENDİ



Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi. Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.

KABİL'DEKİ PATLAMALARDAN PAKİSTAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin güneydoğusunda geçen pazartesi günü iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.