Pakistan paramiliter karargahına canlı bomba saldırısı: 3 ölü 5 yaralı

Pakistan kolluk kuvvetleri, saldırganların Peşaver kentindeki sınır polis merkezine zorla girerek ateş açtıktan sonra kompleksin içinde kendilerini havaya uçurduklarını söyledi. 3 kişi hayatını kaybettiği en az 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Reuters'a açıklama yapan üst düzey yetkili "Ordu ve polis de dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri bölgeyi kordon altına aldı ve karargahın içinde bazı teröristlerin olduğundan şüphelendiğimiz için durumu dikkatlice ele alıyor" dedi. Saldırıyı şuana kadar herhangi bir militan grup üstlenmedi.