Pakistan, radikal İslamcı partiyi yeniden yasakladı

Pakistan hükümeti, geçtiğimiz hafta beş kişinin öldüğü çatışmaların ardından radikal İslamcı Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) partisinin faaliyetlerini ikinci kez yasakladı.



Kabine tarafından oybirliğiyle alınan kararda, partinin “terörist ve şiddet içeren eylemlerde bulunduğu” belirtildi. Hükümetin açıklamasında, yasaklama kararının Ulusal Güvenlik gerekçeleriyle alındığı ifade edildi.



Kararın, TLP destekçilerinin Gazze’deki savaşa tepki olarak düzenledikleri İsrail karşıtı yürüyüş sırasında polisle çatışmaya girmesi üzerine geldiği bildirildi. Söz konusu yürüyüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planı açıklamasından hemen önce gerçekleşmişti.

PARTİDEN "ANAYASAYA AYKIRI" İTİRAZI

Parti ise yasağı reddederek bunu “anayasaya aykırı, intikamcı ve diktatörce” olarak nitelendirdi.



Sünni İslamcı bir örgüt olan TLP, 2011’de “dine hakaret” suçlamasıyla bir valiyi öldüren polis memurunun cenazesinde doğmuş, kısa sürede büyük destek bulmuştu. 2018 seçimlerinde iki milyondan fazla oy alarak ülkenin dördüncü büyük partisi haline gelmişti.



TLP, geçmişte Charlie Hebdo karikatürleri ve Gazze krizi gibi dini ve siyasi konularda düzenlediği kitlesel protestolarla da gündeme gelmişti. Parti, 2021’de dönemin Başbakanı İmran Han hükümeti tarafından da yasaklanmış, ancak altı ay sonra şiddete başvurmama şartıyla yasağı kaldırılmıştı.