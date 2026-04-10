Pakistan Savunma Bakanı: İsrail, Lübnan'da soykırım suçu işliyor

İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde sağlanan iki haftalık ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan 'dan, Lübnan'ı bombalamayı sürdüren İsrail 'e tepki geldi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ateşkes görüşmelerinin devam etmesine rağmen İsrail'in Lübnan'da soykırım suçu işlediğini söyledi. Sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail'i "şeytani ve lanetli" olarak niteleyen Asıf, "İslamabad'da barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da soykırım yapılıyor. Masum siviller İsrail tarafından öldürülüyor, önce Gazze, sonra İran ve şimdi Lübnan." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunmuştu. Lübnan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.