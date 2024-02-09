Pakistan seçimlerinde İmran Han'ın desteklediği adaylar önde

DİĞER PARTİLERDE UMUT SÜRÜYOR



Tahminlere göre, çoğu İmran Han tarafından desteklenen bağımsız adaylar yaklaşık 60 sandalye elde ederken, favorilerden Nawaz Sharif'in partisi yaklaşık 40 sandalyeyle geride kaldı.



Bilawal Butto Zardari'nin Pakistan Halk Partisi şu ana kadar 31 sandalyeyle üçüncü sırada yer alıyor.



Oylar sayılırken Nawaz Sharif'in kızı Meryem Navaz Sharif, babasının ikinci sıradayken hala zafer konuşması yapmaya hazırlandığını söyledi.



Herhangi bir partinin çoğunluğu elde etmek için parlamentoda 133 sandalyeye ihtiyacı var ancak pek çok analist seçim sonuçlarının net bir kazanan ortaya çıkarmayacağına inanıyor.

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