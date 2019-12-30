Pakistan Talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü

Pakistan Talibanı'nın (TTP) ismi paylaşılmayan Hakimullah Mesud Grubu sözcüsü, Guloon adı verilen kamp dışındaki saldırının Afgan Talibanına bağlı Hakkani grubu tarafından düzenlendiğini söyledi.



Sözcü, Hakkani grubunun üç gün önce de bölgede Hakimullah Mesud Grubu'na bağlı 3 militanı öldürdüğünü kaydetti.



Kari Saiufullah Mesud'un öldürülmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sabur Hattak, 2015'te 45 kişinin öldürüldüğü Karaçi'deki otobüs saldırısının sorumlusunun da Mesud olduğunu hatırlatarak, "TTP zaten birkaç parçaya bölünmüştü ve Mesud onları birleştirmek istiyordu. Ayrıca TTP'nin en aktif militanı olduğu için de uzun zamandır Pakistan tarafından aranıyordu." dedi.



Hattak, Mesud'un 2016'da ABD güçlerince yakalandığını ancak 14 ay sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.



Pakistan'da en çok aranan teröristler listesinde yer alan Mesud, kendisine ait olduğu belirtilen bir ses kaydında 2019'da Pakistan'da 75 terör saldırısı düzenlediklerini söylemişti.



İHA SALDIRILARINDA LİDERLERİ ÖLDÜ

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesi aşiretlerinden Mesud Aşireti üyesi Beytullah Mesud tarafından 2007'de kurulan TTP, bugün Svat, Mesud, Bajaur ve Dara Adam Hel gruplarına ayrılmış durumda.



Mesud'un 2009'da ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölmesi sonucu grubun başına, aşiretten olmayan Molla Fazlullah geçmiş ve aşiret bu yüzden TTP'den ayrılmıştı.



Molla Fazlullah ise geçen yıl haziranda düzenlenen İHA saldırısında öldürülmüştü.