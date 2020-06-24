Pakistan uçağının düşme nedeni açıklandı

Kazayla ilgili soruşturma raporunu parlamentoya sunan Havacılık Bakanı Sarwar Khan, uçakta herhangi bir teknik arızanın olmadığını söyleyerek, "Corona virüs salgını nedeniyle pilotların dikkati dağınıktı" dedi.

Havacılık Bakanı Khan protokolü takip etmekte başarısız olan pilotların hava trafik kontrolörlerinin talimatlarını görmezden geldiğini belirtti.



Kule personelinin de ilk iniş denemesinden sonra motorun hasar gördüğünü pilotlara bildirmediğini söyleyen Bakan Khan, facianın "insan hatasından" kaynaklandığını açıkladı.



Bakan Khan pilotların uçağı indirmeye çalıştıkları sırada salgını tartıştıklarını ve otomatik pilotu devre dışı bıraktıklarını belirtti.



22 Mayıs'ta Karaçi kentinde yerleşim alanına düşen uçaktan yalnızca 2 yolcu kurtulmuştu.