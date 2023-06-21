Pakistan ve Çin'den 5 milyar dolarlık nükleer anlaşma

Törene katılan Başbakan Şahbaz Şerif, bu anlaşmayı iki ülkenin ekonomik işbirliğinde ileriye dönük atılan önemli bir adım olarak nitelendirdi.



Şerif, Şubat 2023'te Çin'in desteğiyle K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesinin devreye alındığını anımsatarak, bugün ise Chashma-5 için anlaşma imzalandığını vurguladı.



Pekin'e finansal desteği için teşekkür eden Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e derinden minnettar olduklarını söyledi.