Pakistan’da 5 katlı bina çöktü: Beş kişi hayatını kaybetti

Pakistan ’ın liman kenti Karaçi’de beş katlı bir binanın çökmesi sonucu en az beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistan polisi, olayda altı kişinin de yaralandığını, enkaz altında kalanların olduğunu bildirdi. Yerel saatle 10.10 (TSİ 08.10) sıralarında yaşanan olayın ardından bölge sakinleri ve arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yerel polis yetkilisi Arif Aziz, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, şu ana kadar beş kişinin cansız bedenlerinin enkazdan çıkarıldığını, altı kişinin ise yaralı kurtarıldığını söyledi. Aziz, binada yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bilgisini verdi.



Kurtarma operasyonuna öncülük eden Edhi isimli kuruluş için çalışan Saad Edhi de enkaz altında halen en az 8 ile 10 kişinin olabileceğini belirtti, binanın “yıpranmış” bir bina olduğu bilgisini verdi. Edhi, yaşanan can kaybının dört olduğunu söyledi.