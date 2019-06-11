Tutuklama kararı, Şahbaz'ın Lahor Yüksek Mahkemesi'nde (LHC) bugün görülen duruşmada kefaletle serbest kalma süresinin uzatılma talebinin kabul edilmemesinin ardından geldi.



Duruşmada Şahbaz'ın gelirinin çok üzerinde mallara sahip olduğunu belirten savcılık, Şerif ailesinin de kara para aklama işlerine karıştığını iddia etti.



Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) yetkililerince tutuklanan Şerif'in, yarın NAB mahkemesine çıkarılarak tutukluluğunun onaylanması bekleniyor. NAB'ın tutuklama yetkisi bulunuyor. Mahkemeler sadece NAB'ın tutuklama kararını onaylamak ya da iptal etmekle yükümlü bulunuyor. Bu işlemler bazen birkaç ay sürüyor.



Şahbaz ve babasının birlikte yargılandığı Ramazan Şeker Fabrikaları davası 9 Nisan'da başlamıştı. Davada Şerif'in Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yıllarında oğlunun sahip olduğu fabrikaya devlet kaynaklarını kullanarak köprü ve atık sistemi kurduğu iddia edilmişti.



Şahbaz hakkında gelirinin üzerinde varlık edinmekten ve kara para aklamaktan da değişik tarihlerde davalar açılmıştı.



NAB dün de ülkenin eski Cumhurbaşkanı ve eski Başbakan Benazir Butto'nun kocası Asıf Ali Zerdari'yi tutuklamıştı.

