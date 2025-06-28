Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde patlayıcı yüklü bir aracın Pakistan askeri konvoyuna çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.

Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Foto: Arşiv

’da askeri konvoya yönelik saldırı gerçekleştirildi. Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan Mir Ali kasabasında patlayıcı yüklü bir aracın Pakistan askeri konvoyuna çarpması sonucu en az 13 hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı.

Pakistanlı kaynaklara göre, ağır yaralılar, hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildi.

Kasaba sakinleri, patlamanın çevredeki evlerin camlarını sarstığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını bildirdi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

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