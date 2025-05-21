Pakistan'da askeri okul otobüsü vuruldu: En az 3 çocuk öldü, 30'u yaralandı

Pakistan'ın güneybatısında askeri bir okulda eğitim gören çocukları taşıyan otobüs vuruldu.



Otobüsün hedef alınması sonucu en az dört çocuğun öldüğü ve 30'dan fazla çocuğun da yaralandığı aktarıldı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR



Belucistan eyaletinin Khuzdar bölgesinde üst düzey bir yerel yönetim yetkilisi AFP'ye konuya ilişkin açıklamada bulundu.



Yetkili, yaptığı açıklamada, “APS (Ordu Devlet Okulu) çocuklarını taşıyan bir otobüs, niteliği hala belirlenmekte olan bir bomba ile hedef alındı” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün (21 Mayıs) meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz.



Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya’da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz."

