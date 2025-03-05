Pakistan'da askeri tesise intihar saldırıları: 12 ölü, 30 yaralı

Bannu bölgesinde dün iftar saatinde güvenlik güçlerinin ofis ve evlerinin bulunduğu askeri alana yakırn bölgeye bomba yüklü araçların da kullanıldığı intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Çatışmalarda, askeri alana girmeye çalışan saldırganlar da öldürüldü.



Patlamaların şiddeti nedeniyle bölgedeki bazı evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığı belirtilirken, enkaz altında kalan insanlar olduğu belirtiliyor.



Dawn Gazetesi'nin haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınarken, "Kutsal ramazan ayında masum sivilleri hedef alan korkak teröristler hiçbir müsamahayı hak etmiyor." ifadesini kullandı. Saldırıyı ise Pakistan Talibanı'nın üstlendiği belirtilmişti.



PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU



Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. İki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.



İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.



Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.