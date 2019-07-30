Pakistan'da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir askeri uçak evlerin üzerine düştü. Kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Açıklama Pakistan ordusu tarafından yapıldı. Rawalpindi kentinde meydana gelen kazada ölenlerin 5'inin asker, ikisinin pilot olduğu açıklandı.
Ölen 12 sivilin ise uçağın düştüğü yerdeki evlerde bulunanlar olduğu ifade edildi.
Kazanın ardından bölgeye yangın kurtarma ekipleri ve itfaiye gönderildi.
Eğitim uçuşu gerçekleştirdiği açıklanan uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Uçağın kuleyle irtibatının kesildiği ve bundan hemen sonra uçağın düştüğü belirtiliyor.