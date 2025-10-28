Pakistan'da "ateş gökkuşağı" gökyüzünü süsledi

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta Vadisi üzerinde oluşan "ateş gökkuşağı" sıra dışı anlar yaşattı.

'ın Belucistan eyaletindeki Ketta Vadisi semalarında "ateş gökkuşağı" görüldü.

Bölge halkı, günün ilk ışıklarında nefes kesici bir manzara ile karşılaştı. Parlak renk tonları, manzaraya tanıklık edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bölge halkı, ateş gökkuşağının birkaç saat göründüğünü, yerel saat ile 6.20 sıralarında kaybolduğunu belirtti.

"Nadir görülen olayı" olarak nitelendirilen ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşuyor.

