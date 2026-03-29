Pakistan'da bakanlar İran Savaşı'na barış için çözüm arıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında bu ülkeler arasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, savaşı sonlandırmak için atılabilecek adımları ele alıyor.

Dışişileri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.” ifadelerini kullandı.

4 bakan geçtiğimiz hafta da Suudi Arabistan'da da bir araya gelmişti. Bakan Fidan o toplantının ardından "güçlerimizi birleştirme arayışındayız" mesajı vermişti.