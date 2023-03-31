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Pakistan'da "bedava yemek" izdihamı: 11 ölü

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki bir fabrikada işçilere ücretsiz kumanya dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da "bedava yemek" izdihamı: 11 ölü

’ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.

maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'da "bedava yemek" izdihamı: 11 ölü - 1

Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da "bedava yemek" izdihamı: 11 ölü - 2

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