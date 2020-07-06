Pakistan'da bir bakan daha coronaya yakalandı



Artan corona vakaları nedeniyle sağlık sisteminin zor bir sınavdan geçtiği Pakistan'da hastalığa yakalanan son isimlerden biri de ülkenin sağlık bakanı Zafar Mirza oldu. Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada corona testinin pozitif çıktığını söylerken, semptomların hafif seyrettiğini ve kendisini karantina altına aldığını duyurdu.



Pakistan'da şu ana kadar aralarında Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi, Ulaştırma Bakanı Sheikh Rasheed ve hükümet sözcüsü Asad Qaiser gibi önemli siyasiler de coronaya yakalanmıştı.



Pakistan'da günde ortalama 4 bin vaka açıklanırken, toplam vaka sayısı 230 bine ulaştı. Ülkede 4 bin 762 kişi de corona nedeniyle hayatını kaybetti.