Pakistan’da bir erkek, TikTok hesabını silmeyen kızını öldürdü

Pakistan polisi, bir erkeğin video paylaşım platformu TikTok’taki hesabını silmeyi reddetmesi üzerine 16 yaşındaki kızını vurarak öldürdüğünü açıkladı. Polis sözcüsü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Kız çocuğun babası, ondan TikTok hesabını silmesini istedi. Kızı reddedince onu öldürdü” dedi.



Ajansla paylaşılan polis raporuna göre, soruşturmayı yürüten yetkililer, adamın salı günü kızını “namus” bahanesiyle öldürdüğünü tespit etti. Şüpheli adam, olayın ardından gözaltına alındı.



Saldırının yaşandığı Rawalpindi kentindeki polis yetkilileri, ailenin önce “cinayeti intihar gibi göstermeye çalıştığını” aktardı.



İLK CİNAYET DEĞİL



Geçen ay da TikTok’ta influencer olan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini reddeden bir erkek tarafından evinde vurularak öldürülmüştü. Sana Yousaf’ın gitmeyi sevdiği kafelere, kullandığı cilt bakım ürünlerine ve giydiği geleneksel kıyafetlere yer verdiği hesabının yüz binlerce takipçisi vardı.



TikTok, Pakistan’da oldukça popüler bir platform. Kadınların dörtte birinden azının resmi ekonomiye katılabildiği Pakistan’da bu uygulamayı kullanan kadınlar takipçilerin yanı sıra gelir de elde edebiliyor.



Öte yandan, Mobil Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 2025 Raporu’na göre, Pakistan’da akıllı telefonu olan kadınların oranı sadece yüzde 30 iken erkekler arasında bu oran yüzde 58 seviyesinde.



Ülkedeki telekomünikasyon makamları ise “ahlaksız davranışları” bahane ederek zaman zaman uygulamaya engel getiriyor ya da erişim engeli tehdidinde bulunuyor.



Belucistan’da bu yıl bir başka erkek de yine TikTok videolarını ve “namusu” gerekçe göstererek 14 yaşındaki kızını öldürmüştü.