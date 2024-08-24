Pakistan'da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü, 16 kişi yaralandı

Pakistan'ın güneybatısında meydana gelen bir bombalı saldırıda iki çocuk yaşamını yitirdi, 16 kişi ise yaralandı. Başbakan Şahbaz Şerif, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığında bulundu.

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü, 16 kişi yaralandı

'ın güneybatısındaki bir bombalı saldırı sonucunda gerçekleşen patlamada iki çocuğun öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, bir motosiklete yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın Pishin'deki polis merkezi yakınlarında patladığını ve yaralananlar arasında yedi polisin de bulunduğunu aktardı.

Patlamanın meydana geldiği sırada ölen iki çocuğun bölgeden geçmekte olduğu belirtildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Başbakan Şahbaz Şerif patlamada küçük çocukların şehit olmasından duyduğu derin üzüntü ve kederi dile getirdi.

Yaptığı açıklamada ailelerine başsağlığı dilerken, olayda yaralanan polislerin ve diğer kişilerin iyileşmesi için dua ettiğini de sözlerine ekledi.

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