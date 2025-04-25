Pakistan’da bombalı saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan aracın yakınında meydana gelen patlamada dört kişi öldü, üç kişi yaralandı.



Polis yetkilisi Naveed Ahmad, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Belucistan'ın Ketta kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini bildirdi. Ahmad, patlama sonucu araçta bulunan dört güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, yaralanan üç kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI



Saldırının henüz hiçbir grup tarafından üstlenilmediğini kaydeden Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu'nca düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını aktardı.



Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptığı açıklamada, bombalı saldırıyı kınayarak ölen güvenlik güçlerinin ailelerine taziyelerini iletti.



Yine Belucistan eyaletinde mart sonunda düzenlenen bombalı saldırıda beş güvenlik görevlisi ölmüş, 12'si yaralanmıştı.



PAKİSTAN'DAKİ SALDIRILAR 2 EYALETTE YOĞUNLAŞIYOR



Pakistan'da silahlı ve bombalı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.



İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

