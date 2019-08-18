Yerel polis memuru Mian Naseeb Jan'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Upper Dir'in Sheringal bölgesinde el yapımı patlayıcı, ana yoldaki bir otomobilin yakınında patladı.
Jan, aracın tamamen parçalandığını ifade ederek, 4 kişinin öldüğünü ve olayda yaralanan 6 kişinin de yakındaki hastaneye nakledildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de ülkenin Güney Veziristan bölgesinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirmişti.
Güneybatıdaki Ketta kentinde de cuma günü bir camide meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü
Anadolu AjansıDünya
Pakistan'ın kuzeybatısında Hayber Paktunva eyaletine bağlı dağlık Upper Dir bölgesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yerel polis memuru Mian Naseeb Jan'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Upper Dir'in Sheringal bölgesinde el yapımı patlayıcı, ana yoldaki bir otomobilin yakınında patladı.