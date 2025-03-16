Pakistan'da bombalı saldırı: 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün yakınındaki patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.



Dawn gazetesinin haberine göre, yerel polis yetkilisi Zafarullah Sumalani, yaptığı açıklamada, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.



Sumalani, güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün yakınındaki patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.



Ön soruşturmada patlamanın kaynağının intihar saldırısı olduğunun değerlendirildiği belirtiliyor.



Belucistan Hükümeti Sözcüsü Şahid Rind, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.



Öte yandan, Belucistan'da 11 Mart'ta Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden, yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene düzenlenen silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 354 esir kurtarılmıştı.



Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.



Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.



PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU



Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.



Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.



İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.