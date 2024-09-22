Pakistan'da bombalı saldırı: Bir polis memuru öldü

Pakistan'da yabancı diplomatların güvenliğini sağlamaktan sorumlu bir polis memuru bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.  Olayda dört polis memurunun daha yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da bombalı saldırı: Bir polis memuru öldü

'ın kuzeybatısında meydana geldi. Saldırıda bir düzine yabancı diplomatın güvenliğini sağlayan bir polis memuru yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, diplomatların yerel bir ticaret odasının daveti üzerine bölgeyi ziyaret ettiklerini aktardı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, “Konvoya öncülük eden ekip, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasından etkilendi." diye konuştu. Olayda dört polis memurunun daha yaralandığı belirtildi.

Polis, tüm diplomatların güvende olduğunu ve İslamabad'a geri dönmekte olduklarını söyledi.

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