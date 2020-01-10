Pakistan'da camide patlama: 15 ölü

Polis yetkilisi Abdulrezzak Çima'nın ulusal basınla paylaştığı bilgiye göre, patlama kentin Gusabad bölgesindeki bir medresede meydana geldi.

Patlama sebebiyle biri polis, biri de medrese imamı 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çima, yaralanan 19 kişiden 3’ünün ise durumunun ağır olduğunu söyledi.



Saldırıda hayatını kaybeden ve ismi Amanullah olarak açıklanan polisin oğlunun da bir ay önce bir terör örgütü tarafından vurularak öldürüldüğünü söyleyen Çima, “Amanullah’ın oğlunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonuna gelmiştik. Bu saldırının arkasında da aynı grubun olup olmadığını araştıracağız.” ifadelerini kullandı.



Belucistan Eyalet Valiliği Sözcüsü Liyakat Şahvani, saldırının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.



Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, yaklaşık 60 kişinin patlamanın yaşandığı medresenin mescidinde akşam namazı kılmak için hazır bulunduğunu anlattı.



Patlamanın namazın başlamasının hemen ardından ilk safta yaşandığını söyleyen görgü tanıkları, bazı kişilerin de izdiham nedeniyle yaralandığını kaydetti.