Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Ketta'nın Kuçlak bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında caminin imamının da bulunduğunu belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.