Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 59 ölü, 157 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğunluğu polis 59 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.



Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.



Saldırıda çoğunluğu polis 59 kişi yaşamını yitirdi, 157 kişi yaralandı.



Saldırı esnasında camide yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



Han, bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söyledi.



Patlamada caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.



Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

SALDIRIYI TTP ÜSTLENDİ



Pakistan Talibanı'nın (TTP) komutanlarından Sarbakaf Mohmand, sosyal medya hesaplarından saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.



Mohmand, saldırının Ağustos 2022’de Afganistan’da öldürülen TTP'nin üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand'ın intikamı için gerçekleştirildiğini açıkladı.

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TERÖR SALDIRILARI ARTTI



Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.



TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.



Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.



İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü mensubu, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.



Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.



Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.



DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırının ardından taziye mesajı paylaştı. Bakanlık, "Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.