Pakistan’da çatışma: 6 asker hayatını kaybetti

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde askerler ile Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanları arasında çatışma yaşandı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamada, Dogar bölgesinde TTP militanlarının bulunduğuna ilişkin ihbarların ardından olay yerine gelen güvenlik güçlerinin teröristler ile yoğun çatışmaya girdiği bildirildi. Çatışma sonucunda 24 yaşındaki Yüzbaşı Noman Saleem ve beraberindeki 5 askerin hayatını kaybettiği,7 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede tespit edilen diğer militanların da etkisiz hale getirilmesine ilişkin operasyonların devam ettiğini açıkladı.

ZARDARİ'DEN TAZİYE MESAJI

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, hayatını kaybeden askerlerin yakınları için başsağlığı diledi. Zardari, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki cesaretini överken, ülkesinin bu konudaki kararlılığının da altını çizdi.