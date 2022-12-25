Pakistan'da çatışma ve bombalı saldırılarda 6 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Kohlu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.



Afganistan sınırı yakınında Belucistan'ın Zhob bölgesinde ise Pakistan'a sızmaya çalışan militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Çatışmada, bir Pakistan askeri yaşamını yitirdi, bir militan etkisiz hale getirildi.



Ülkede son dönemde saldırılar artarken Belucistan'ın başkenti Kuetta'da, bugün polis merkezine yönelik el bombalı saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.



Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.



Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.



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