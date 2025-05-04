Pakistan’da cezaevi aracına saldırı: 5 polis memuru kaçırıldı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir cezaevi aracına saldırı düzenlendi. Kalat bölgesinde düzenlenen ve beş polis memurunun kaçırıldığı saldırıyı “Beluc Özgürlük Ordusu” (BLA) isimli ayrılıkçı grup üstlendi.



Bir polis yetkilisi, cuma gece saatlerinde yaşanan olay sırasında 30 ile 40 kadar silahlı kişinin Belucistan eyaletinin içinden geçen anayolu kapatarak cezaevi aracını durdurduğunu anlattı. Üst düzey polis yetkilisi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, tutukluların daha sonra serbest bırakıldığını ama beş polis memurunun kaçırıldığını ifade etti. İsmi verilmeyen polis yetkilisi, polisler için kurtarma operasyonu başlatıldığı bilgisini verdi.

“İKİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ”



Silahlı kişiler olay sırasında bölgedeki hükümet binaları ile bir bankayı da ateşe verdi. İsminin paylaşılmasını istemeyen Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, iki silahlı erkeğin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.



Saldırıyı üstlenen BLA isimli grup, mart ayında da bir yolcu trenine saldırarak yüzlerce yolcuyu rehin almış ve üç gün süren kuşatmaları sırasında görevde olmayan güvenlik yetkililerini öldürmüştü.