Pakistan’da çifte bombalı saldırıda can kaybı 31’e yükseldi

ÇATIŞMA SIRASINDA İKİNCİ BİR SALDIRI DAHA DÜZENLENDİ



Khyber Pakhtunkhwa Emniyet Müdürü Zülfikar Hamid saldırının bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu belirterek aracın yerleşkenin giriş kapısına çarptığını ve ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti.



Hamid, patlamanın ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve o sırada yerleşkeye başka bir intihar saldırısının daha düzenlendiğini açıklamıştı.



Hamid, intihar saldırısının ardından 7 silahlı teröristin yerleşkeye girdiğini ve güvenlik güçlerinin 1’i intihar bombacısı olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdiğini ifade etmişti.