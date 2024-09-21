Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 21'e yükseldi

Pakistan'da bu yıl görülen çocuk felci vakası sayısı 21'e çıktı.

Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 21'e yükseldi
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Çocuk felci vakaları, aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve 'da görülmeye devam ediyor.

Pakistan medyasına göre Sind, Belucistan ve Hayber Pahtunhva vilayetlerinde 3 yeni vakası tespit edildi. Böylece yeni vakalarla birlikte bu yıl ülke genelinde tespit edilen çocuk felci vakaları 21'e yükseldi.

Pakistan'da geçen yıl toplam 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

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