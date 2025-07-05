Pakistan'da çöken binada ölü sayısı yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Pakistan'da çöken binada ölü sayısı yükseldi

’ın liman kenti Karaçi’de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirilenlerini sayısını 16’ya çıktığı bildirildi. Yetkililer, dün 10, bugün ise 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu tahmin edildiği bilgisi verildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...