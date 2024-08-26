Pakistan'da etnik köken katliamı: En az 39 kişi öldürüldü

Pakistan'da bir otoyolda iki ayrı olayda en az 39 kişinin araçlarından indirildikten sonra vurularak öldürüldüğü bildirildi. Bu kişilerin, öldürülmeden önce etnik kökenlerinin sorgulandığı aktarıldı. Bölgedeki en aktif ayrılıkçı grup olan Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), silahlı saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Pakistan'da etnik köken katliamı: En az 39 kişi öldürüldü
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'da ayrılıkçıların üstlendiği saldırılarda en az 39 kişi araçlarından indirilip etnik kökenleri sorgulandıktan sonra vurularak öldürüldü.

Saldırılar, etnik ayrılıkçı militanların son yıllardaki en geniş çaplı saldırısı oldu.

Saldırı bugün erken saatlerde güvenlik güçlerinin mezhepsel, etnik ve ayrılıkçı şiddetle mücadele ettiği yoksul Belucistan eyaletinde gerçekleştirildi.

EN AKTİF AYRILIKÇI GRUP

Bölgedeki en aktif ayrılıkçı grup olan Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), silahlı saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Yetkililerin açıklamasına göre, Belucistan'daki saldırı sırasında otoyoldaki otobüsler ve mal taşıyan kamyonlar hedef alındı ve on araç ateşe verildi.

Öldürülenlerin çoğunluğunun işçi, ikisinin paramiliter asker olduğu belirtildi.

PAKİSTAN'IN EN YOKSUL KENTİ

Belucistan, kullanılmayan doğal kaynaklarının bolluğuna rağmen Pakistan'ın en büyük ama en yoksul eyaleti.

Beluç ayrılıkçılar son yıllarda bölgede çalışan Pencaplılara ve Pakistan'ın başka yerlerinden gelen Sinhdilere ve bölgeyi zenginliklerini paylaşmadan sömürdüklerine inandıkları yabancı enerji şirketlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

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