Pakistan'da fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi

Pakistan’ın Pencap eyaletini vuran fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken, yaralı sayısı ise 160’ı aştı.

Pakistan'da fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi

’ın Pencap eyaletini vuran şiddetli fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor.

Yetkililer, 25 Mayıs’tan bu yana devam fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının 25’e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 160’ı aştığını ifade etti.

ve yağışlar sonucu, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini aktaran yetkililer, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

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