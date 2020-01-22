Pakistan'da gecekondu mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 400 ev yandı

Ulusal medyada yer alan habere göre, tamamı çadır, sac ve tahtadan baraka tipi yapılardan oluşan Teen Hatti Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evleri sardı.



Yaklaşık 400 evin bulunduğu mahallede çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.



Karaçi Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Asadullah Han, işletmeye ait tüm su tankerlerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.



İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı mahallede, tüm evlerin yangından kısmen ya da tamamen etkilendiği kaydedildi. Olay sonucunda yüzlerce kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

