Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

3 FABRİKA KAPATILDI, 4 KİŞİ GÖZALTINDA



Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.



Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.



Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.