Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentinde solunum yetmezliğine neden olan gizemli bir hastalık son 2 haftada 10'u çocuk 18 kişinin ölümüne yol açtı. Hastalarda görülen solunum yetmezliğinin, bölgedeki fabrikalardan çıkan "zehirli gazlardan" kaynaklandığı düşünülüyor.

Pakistan'da gizemli hastalık: 2 haftada 18 kişi öldü

’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

3 FABRİKA KAPATILDI, 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.

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