Pakistan'da hastane yangını: 5 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan’ın Sahiwal kentinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. Yangın sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'da hastane yangını: 5 çocuk hayatını kaybetti

’ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.

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