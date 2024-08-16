Pakistan’da ilk maymun çiçeği vakası

İsveç’te ilk vakanın tespit edilmesiyle Afrika kıtasının dışına sıçrayan maymun çiçeği virüsü, Pakistan'da da görüldü. Virüs ilk olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülmüştü.

Pakistan’da ilk maymun çiçeği vakası
DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: "Birlikte hareket etmeliyiz"

DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: "Birlikte hareket etmeliyiz"

Haberi Görüntüle

Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da sıçradı ve İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı.

İsveç’in ardından Pakistan’da da ilk maymun çiçeği vakası görüldü.

3 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ


Ülkenin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 3 kişide maymun çiçeği tespit edildi. Pakistan’dan yapılan açıklamada, maymun çiçeği tespit edilen kişilerin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Pakistan’a geldiği kaydedildi.

Khyber Pakhtunkhwa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Salim Khan konuya ilişkin açıklamasında iki kişide maymun çiçeğinin doğrulandığı ancak üçüncü kişiden alınan örneklerin başkent İslamabad'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne gönderildiğini söyledi.

Khan, üç kişinin de karantinaya alındığını sözlerine ekledi.

OCAK 2023'TE BAŞLADI

Pakistan’da daha önce de maymun çiçeği vakaları tespit edilmiş ancak hangi varyant olduğu belirlenememişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, salgının başladığı 2023 Ocak ayından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çoğunluğu çocuk 27 bin maymun çiçeği vakası tespit edilirken bin 100 kişi de hayatını kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

ABD seçimleri: Dış politikada Harris süreklilik, Trump değişim vadediyor

ABD seçimleri: Dış politikada Harris süreklilik, Trump değişim vadediyor

Tayland’ın yeni lideri eski başbakanın kızı oldu

Tayland’ın yeni lideri eski başbakanın kızı oldu

"Amerikalıların desteği olmasaydı Kiev, Rus toprağına girme riskini almazdı"

"Amerikalıların desteği olmasaydı Kiev, Rus toprağına girme riskini almazdı"

DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: "Birlikte hareket etmeliyiz"

DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı: "Birlikte hareket etmeliyiz"

ABD seçimlerinde pazarlık! Başkan adayından yarıştan çekilme teklifi

ABD seçimlerinde pazarlık! Başkan adayından yarıştan çekilme teklifi

Ateşkes masasında ikinci gün: İsrail'in Gazze'deki savaşı bitecek mi?

Ateşkes masasında ikinci gün: İsrail'in Gazze'deki savaşı bitecek mi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...