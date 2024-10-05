Pakistan'da Imran Khan destekçileri polisle çatıştı, ordu sokağa indi

Pakistan’da başkent İslamabad’da Khan’ın serbest bırakılmasını isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Pakistan polisi, Khan destekçilerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis müdahalesine rağmen tırmanan çatışmaları engellemek amacıyla Pakistan Silahlı Kuvvetleri İslamabad’daki kilit bölgelere ek birlikler görevlendirdi. Ordu, istenmeyen olayları önlemek için Srinagar Otoyolu boyunca kritik noktaları kontrol altına aldı.



Khan’ın kız kardeşi Aleema Khanum, Uzma Khanum’un da bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde mobil şebeke hizmetleri protestoların ikinci gününde de kesintiye uğradı.



ALİ AMİN GANDAPUR GÖZALTINA ALINDI



Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yasağa rağmen başkentte protesto gösterilerini organize ettiği iddiasıyla bugün gözaltına alındı. Gandapur, hükümet kaynaklarını ve hükümetin verdiği yetkileri kötüye kullanmakla suçlanıyor.