Pakistan'da intihar saldırısı: 15 polis öldü

Pakistan 'ın kuzeyinde Afganistan'la sınır Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polis öldü.

Yetkililer eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırı sırasında polis noktasında toplam 18 personelin bulunduğu, 15'inin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilirken, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.