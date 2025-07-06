Pakistan'da kaçak aslan dehşeti

Pakistan'da bir mahallede meydana gelen aslan kabusu, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Lahor'da beslendiği evin duvarından atlayarak kaçan "evcil" bir aslan sokakta paniğe neden oldu.



Aslanla karşıya karşıya kalan bir kadın, yolunu değiştirerek kaçmaya çalıştı ancak saldırıdan kurtulamadı.



BİR KADIN VE İKİ ÇOCUK YARALI



Aslan hızla sırtına atlayarak kadını yere düşürdü, ardından da kaçmaya çalışan çocuklara saldırdı.



Pakistan polisi, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.



11 aylık olduğu öğrenilen aslanın ise Pakistan Yaban Hayatı Koruma Dairesi tarafından yakalandığı açıklandı.



Aslanın sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.



STATÜ GÖSTERGESİ



Pakistan'da egzotik hayvanları, özellikle de vahşi kedi türlerini beslemek geleneksel olarak statü ve nüfuz göstergesi olarak biliniyor.



Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Lahor'un bağlı olduğu Pencap eyaletinde, yasadışı aslan besleyenlere karşı operasyon başlatıldığı belirtiliyor.





