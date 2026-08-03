Pakistan'da karakola intihar saldırısı. En az 17 kişi hayatını kaybetti

Pakistan 'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Swat bölgesinin Kabal mevkiinde, pazar günü bir polis karakolunun dışında intihar saldırısı düzenlendi.

Arama kurtarma ekibi ve bölge polis yetkilisinin Reuters ajansına aktardığına göre, kanlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın yaşandığı sırada bölgede yerel halk tarafından polise destek amacıyla bir miting düzenleniyordu. Ancak saldırının doğrudan bu mitingi mi hedef aldığı henüz kesinleşmedi.

İslamcı militan grup Tehrik-i Taliban Pakistan, yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Arama kurtarma kuruluşu Rescue 1122 sözcüsü, patlamada en az 34 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Arama kurtarma yetkilisi, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle daha önce 14 olarak açıklanan ölü sayısının 17'ye çıktığını açıkladı.

Bölge polis yetkilisi Fida Hussain, yaşamını yitirenler arasında 7 polis memuru ile 10 sivilin bulunduğunu, ölenlerden birinin ise intihar bombacısı olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif yayınladığı açıklamada, intihar saldırısından dolayı derin üzüntü ve keder duyduğunu ifade etti.

Emniyet birimleri, saldırıya yardım etmiş olabilecek kişilerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldığını duyurdu.

Pakistan'ın sınır bölgelerindeki militan faaliyetleri son aylarda keskin bir artış gösterdi. Bu saldırılarda doğrudan ordu ve polis teşkilatı hedef alınıyor.

Pakistan hükümeti, tırmanan şiddet olaylarından Afganistan Talibanını sorumlu tutuyor ve örgütü militanlara destek sağlamakla suçluyor.

Taliban hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor.